Milano 9-set
42.008 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 0,00%
Francoforte 9-set
23.718 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 10 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 10 settembre 2025
Mercoledì 10/09/2025
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. 0%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,9%; preced. -3,6%)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 2,3%)
10:00 Italia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
10:00 Italia: Produzione industriale, annuale (preced. -0,9%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,2%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,3%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. 2,42 Mln barili)


