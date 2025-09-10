Appuntamenti macroeconomici del 10 settembre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 10/09/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. 0%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,9%; preced. -3,6%)
09:00 Spagna
: Produzione industriale, annuale (preced. 2,3%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
10:00 Italia
: Produzione industriale, annuale (preced. -0,9%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -1,2%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,3%)
14:30 USA
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,9%)
16:00 USA
: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
16:00 USA
: Vendite ingrosso, mensile (preced. 0,3%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,9 Mln barili; preced. 2,42 Mln barili)