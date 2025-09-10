Baker Hughes, investe 300 milioni di euro nelle proprie fabbriche e sedi in Italia nei prossimi cinque anni

Baker Hughes

(Teleborsa) -ha annunciato mercoledì, nell’ambito della fiera Gastech in corso a Milano, unnei propri, per contribuire a soddisfare la crescente domanda di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia sicura, affidabile e sempre più sostenibile a sostegno dei progetti globali in cui l’azienda è coinvolta.Con il fabbisogno energetico in continua crescita a livello globale, spinto dall’aumento della popolazione mondiale e dalla domanda guidata anche da settori come AI e data centers, il piano di investimenti multiregionale –– è volto aesistente dell’azienda, con lo scopo diper supportare i propri clienti a livello globale e accelerare ulteriormente lo sviluppo di tecnologie fondamentali per l’espansione e la transizione energetica, quali turbine, compressori e pompe per varie applicazioni, compresi data centers, gas naturale liquefatto, geotermia, cattura e stoccaggio della CO2 e idrogeno.Il piano annunciato oggi – che prevede circa, principalmente negli ambiti della produzione e della ricerca e sviluppo – coinvolgerà la quasi totalità degli stabilimenti italiani di Baker Hughes afferenti al(IET), che già operano secondo un modello integrato e sinergico.Il piano di investimenti annunciato oggi, progettualità e accordi mirati al futuro dello sviluppo energetico sostenibile, di cui fanno parte annunci recenti, quali l’accordo conper la realizzazione del più grande impianto geotermico di nuova generazione al mondo, situato a Cape Station in Utah, nonché diversi accordi per la fornitura della, sviluppata e prodotta in Italia, tra cui un ordine perper la produzione di energia affidabile destinata a progetti di data center in Wyoming e Texas, e uno per ulteriori turbine per il gasdotto del progetto, in Arabia Saudita.