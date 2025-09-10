Bonus sociali e povertà energetica, Istat: sussidi efficaci, resta però nodo ISEE

(Teleborsa) - La ripresa delladopo la pandemia, unita agli effetti del conflitto russo-ucraino, ha innescato un forte aumento dei costi energetici. Con un focus all'interno della nota sull'andamento dell'economia italiana negli ultimi due mesi, l'ha evidenziato come questa dinamica abbia inciso pesantemente sui bilanci delle, spingendo il governo a rafforzare ilgià introdotto nel 2008 a sostegno delle famiglie a basso reddito.Dal 2021, infatti, lesono state ampliate con modifiche legislative e maggiori risorse. Tra gli interventi più rilevanti, l’automatizzazione dell’accesso tramitee l’che ha esteso la platea dei. Le simulazioni dell’Istat con il modello FaMiMod mostrano come questi interventi abbiano inciso sia sulla distribuzione dei redditi sia sulla riduzione della povertà energetica.Nel 2021 circa 2,5 milioni di famiglie, appartenenti prevalentemente ai due quinti più poveri della popolazione, hanno usufruito dei. Grazie all’innalzamento della soglia ISEE a 12.000 euro nel 2022 e poi a 15.000 euro nel 2023, i beneficiari sono saliti rispettivamente a 3,7 e 4,5 milioni. Tuttavia, nel 2024 il ritorno della soglia a 9.530 euro ha ridotto i percettori a 2,7 milioni. Parallelamente, l’del beneficio ha raggiunto il massimo nel 2022 (oltre 1.000 euro), per poi ridursi a poco più di 500 euro l’anno successivo.Sul fronte della, i bonus hanno avuto un impatto rilevante. Nel 2021 l’11,2% delle famiglie risultava in difficoltà prima dei sussidi, percentuale scesa al 9,8% dopo l’intervento. L’effetto è stato più marcato nel 2022, quando l’incidenza è passata dal 13,8% al 9,5%. Anche nel 2023 e nel 2024 i sussidi hanno contribuito a ridurre il fenomeno, sebbene con intensità decrescente.Restano tuttaviasignificative: nel 2021 il 62,2% delle famiglie in povertà energetica non è stato raggiunto dai bonus, quota scesa al 39,1% nel 2022, ma risalita oltre il 50% nel 2024. L'Istat ha individuato due leper cui alcune delle famiglie in povertà energetica non sono raggiunte dal sussidio: lo sconto in bolletta è automatico per le famiglie con un’attestazione ISEE valida e che rientrino nei requisiti, tuttavia non tutte le famiglie presentano l’ISEE; in secondo luogo, a differenza di quanto avviene per il calcolo della povertà energetica, le soglie di accesso ai bonus sociali non sono basate sulle variabili di reddito e consumo ma sull'ISEE, unche tiene conto dei redditi e di. Inoltre, cresce la percentuale di famiglie che, pur beneficiando del sussidio, non riescono a uscire dalla condizione di disagio.