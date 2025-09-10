Milano 9:42
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,5%

Il DAX esordisce a 23.837,17 punti

Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,50%, dopo aver aperto a 23.837,17 punti.
