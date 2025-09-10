Milano
9:42
42.071
+0,15%
Nasdaq
9-set
23.840
0,00%
Dow Jones
9-set
45.711
0,00%
Londra
9:42
9.259
+0,17%
Francoforte
9:41
23.839
+0,51%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 09.58
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,5%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,5%
Il DAX esordisce a 23.837,17 punti
In breve
,
Finanza
10 settembre 2025 - 09.04
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,50%, dopo aver aperto a 23.837,17 punti.
Argomenti trattati
Borsa
(1205)
·
Francoforte
(236)
Titoli e Indici
Germany DAX
+0,51%
