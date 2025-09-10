Milano
9:42
42.071
+0,15%
Nasdaq
9-set
23.840
0,00%
Dow Jones
9-set
45.711
0,00%
Londra
9:42
9.259
+0,17%
Francoforte
9:41
23.839
+0,51%
Mercoledì 10 Settembre 2025, ore 09.58
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Londra, apertura +0,24%
Borsa: Londra, apertura +0,24%
In breve
,
Finanza
10 settembre 2025 - 09.03
Indice FTSE-100 +0,24% a quota 9.265,16 dopo l'apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Londra
(189)
·
FTSE 100
(82)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,17%
