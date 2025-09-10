Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

Borsa: Milano avanza dello 0,32% alle 10:30

Il FTSE MIB scambia a 42.144,24 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,32% alle 10:30
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,32%, con 42.144,24 punti alle 10:30.
