Decreto sicurezza, Assosistema: servono DPI innovativi oltre alla formazione

(Teleborsa) - In merito al nuovo decreto del Ministero del Lavoro sulla sicurezza,esprime apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando la necessita` di"Accogliamo con favore l’impegno del Ministero a intervenire sul tema della sicurezza sul lavoro – dichiara– ma crediamo sia fondamentale fare un passo in piu`: lada sola, non basta. Deve essere affiancata da sistemi tecnologici in grado di prevenire i rischi e supportare imprese, preposti e lavoratori nella gestione quotidiana della sicurezza".Su questo punto interviene anche: "Le statistiche ci ricordano cheLe tecnologie gia` sviluppate dalle aziende della Sezione Safety – dai DPI smart ai sistemi di monitoraggio intelligenti – possono dare un contributo decisivo per ridurre drasticamente questi eventi. E` necessario favorirne la diffusione e l’adozione sistematica nei luoghi di lavoro". Assosistema Confindustria sottolinea dunque, in grado di intercettare i pericoli, garantire un monitoraggio costante e aumentare la percezione di sicurezza nei luoghi di lavoro."Il vero– conclude Nevi – si realizzain un sistema di sicurezza realmente proattivo e integrato, capace di prevenire, segnalare e intervenire in tempo reale. Solo cosi` sara` possibile garantire un cambiamento concreto e duraturo".In questa prospettiva si inserisce l’evento organizzato da, in programma il prossimoe dedicato al tema: "Il contributo dei DPI e delle nuove tecnologie per ridurre e prevenire i rischi per i lavoratori"."Sarebbe un segnale molto importante – aggiunge Galbiati – se il Ministro del Lavoro scegliesse proprio questa occasione per presentare le prime linee guida di attuazione del decreto. Sarebbe il, aprendo un confronto costruttivo con imprese, lavoratori e istituzioni".