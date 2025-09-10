Fed: Commissione Senato promuove candidatura Miran, consigliere Trump

(Teleborsa) - La Commissione Bancaria del Senato ha promosso la candidatura di Stephen Miran, alla carica di governatore della Federal Reserve, per almeno i prossimi mesi.
Con 13 voti repubblicani a favore e 11 democratici contrari, il consigliere di Donald Trump è stato nominato governatore della Federal Reserve pro tempore.
I Repubblicani si stanno muovendo rapidamente affinché Miran ottenga il completo nulla osta del Senato e si insedi nella Banca Centrale americana, prima dell'incontro del 16 settembre, quando verranno definiti i tagli dei tassi di interesse.
Il voto arriva il giorno dopo che un giudice federale ha temporaneamente impedito a Trump di licenziare
un'altra governatrice della Fed, Lisa Cook
.
Trump ha scelto Miran, presidente del Consiglio dei Consulenti Economici, per sostituire Adriana Kugler, che si è inaspettatamente dimessa ad agosto. Miran ha dichiarato che rimarrà nel consiglio, se approvato, per completare il mandato di Kugler, che termina a gennaio.