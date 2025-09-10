Milano 9:44
42.080 +0,17%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:45
9.261 +0,20%
23.842 +0,52%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S
(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz, che lievita dell'1,83%.

Il movimento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Le tendenza di medio periodo di K+S si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,76 Euro. Supporto stimato a 11,49. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```