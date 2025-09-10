Francoforte: nuovo spunto rialzista per K+S

(Teleborsa) - Scambia in profit Kali und Salz
, che lievita dell'1,83%.
Il movimento della compagnia attiva nel settore chimico-biologico
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Le tendenza di medio periodo di K+S
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 11,76 Euro. Supporto stimato a 11,49. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 12,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)