India pianifica un pacchetto di aiuti per gli esportatori colpiti dai dazi di Trump

(Teleborsa) - Ilprenderà in considerazione proposte per unper gliIlha proposto misure perdegli esportatori attraverso. Lo affermano fonti vicine alla questione, che aggiungono che il governo potrebbe discutere il piano nellaSi prevede che le misure di aiuto saranno finanziate con i(255 milioni di dollari) che il governo aveva stanziato per la promozione delle esportazioni nel bilancio federale a febbraio, con l'obiettivo di attutire l'impatto delle minacce tariffarie di Trump. All'epoca, i rapporti tra India e Stati Uniti erano ancora caldi e Nuova Delhi si aspettava di uscirne relativamente indenne. Ma le relazioni si sono deteriorate drasticamente negli ultimi mesi, con la Casa Bianca che ha imposto dazi del 50% ad agosto per punire l'India per le sue barriere commerciali e gli acquisti di petrolio dalla Russia., rendendo i prodotti indiani non competitivi rispetto ai rivali manifatturieri come Vietnam e Bangladesh. Gli Stati Uniti sono il principale mercato di esportazione dell'India e si prevede che i dazi danneggeranno maggiormente leTuttavia, sono emersi, con i leader di entrambe le nazioni che nelle ultime ore si sono impegnati a riprendere i colloqui commerciali.Con il mercato statunitense che sta diventando meno competitivo, concludono le fonti, il ministero sta anche valutando la possibilità di, fornendo assistenza in materia di branding, imballaggio, stoccaggio e conformità alle normative sulle esportazioni