Klarna debutta sul NYSE con una capitalizzazione di 15 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La fintech svedese Klarna
, pioniera dei pagamenti rateizzati post acquisti online, ha prezzato la sua offerta pubblica iniziale (IPO)
a Wall Street a un livello superiore rispetto alla forchetta individuata in precedenza
.
Il prezzo della sua offerta di 34.311.274 azioni ordinarie, di cui 5.000.000 di azioni ordinarie vendute da Klarna e 29.311.274 azioni ordinarie vendute da alcuni azionisti venditori, è di 40 dollari
, che rappresenta un aumento di 4 dollari rispetto al punto medio dell'intervallo di prezzo stimato in precedenza (tra 35 e 37 dollari).
La raccolta
totale è quindi di 1,37 miliardi di euro, mentre la capitalizzazione
al debutto è di circa 15 miliardi di euro.
In relazione all'offerta, gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni
per l'acquisto di un massimo di ulteriori 5.146.691 azioni ordinarie per coprire le sovra-allocazioni. Klarna non riceverà alcun ricavato dalla vendita delle azioni ordinarie da parte degli azionisti venditori.
Le azioni ordinarie inizieranno a essere negoziate sul New York Stock Exchange
(NYSE) oggi 10 settembre 2025 con il simbolo "KLAR".