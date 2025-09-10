Mediobanca, consiglieri e dirigenti del gruppo vendono azioni per 5,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Massicce vendite di azioni Mediobanca
da parte di manager della banca e consiglieri delle società del gruppo
all'indomani del successo dell'OPAS su piazzetta Cuccia che ha portato Banca Monte dei Paschi di Siena
a detenere, per ora, il 62,3% del capitale. È quanto emerge da una serie di internal dealing diffusi dalla banca.
Nel dettaglio, nella giornata del 9 settembre: Massimo Bertolini
, consigliere di Compass Banca, ha venduto 119.234 azioni per un controvalore di circa 2,4 milioni di euro; Francesco Carloni
, consigliere di CMB e CMB RED, ha venduto 14 mila azioni per un controvalore di circa 286 mila euro; Stefano Vincenzi
, consigliere di Mediobanca Premier e Group Legal & General Counsel del gruppo, ha venduto 4.600 azioni per un controvalore di circa 93 mila euro; Angelo Giovanni Campanini
, consigliere di Mediobanca Innovation Services, ha venduto 1.850 azioni per un controvalore di circa 38 mila euro; Fabrizio Hugony
, sindaco effettivo di SelmaBipiemme Leasing, Spafid, MBCredit Solutions, Mediobanca Innovation Services ha venduto 70 mila azioni per un controvalore di circa 1,4 milioni di euro; Marco Pozzi
, consigliere di Mediobanca Innovation Services, Compass, CMB RED e MB Speedup ha venduto 5.201 azioni per un controvalore di circa 105 mila euro.
Per quanto riguarda i dirigenti strategici, Alexandra Virginia Young
, Group Chief Human Capital del gruppo, ha venduto 56.965 azioni per un controvalore di circa 1,15 milioni di euro, mentre Giorgio Paleari
, responsabile dell'Internal Audit, ha venduto 2.848 azioni per un controvalore di circa 57 mila euro.