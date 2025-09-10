Mediobanca, consiglieri e dirigenti del gruppo vendono azioni per 5,5 milioni di euro

Mediobanca

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Massicceda parte diall'indomani del successo dell'OPAS su piazzetta Cuccia che ha portatoa detenere, per ora, il 62,3% del capitale. È quanto emerge da una serie di internal dealing diffusi dalla banca.Nel dettaglio, nella giornata del 9 settembre:, consigliere di Compass Banca, ha venduto 119.234 azioni per un controvalore di circa 2,4 milioni di euro;, consigliere di CMB e CMB RED, ha venduto 14 mila azioni per un controvalore di circa 286 mila euro;, consigliere di Mediobanca Premier e Group Legal & General Counsel del gruppo, ha venduto 4.600 azioni per un controvalore di circa 93 mila euro;, consigliere di Mediobanca Innovation Services, ha venduto 1.850 azioni per un controvalore di circa 38 mila euro;, sindaco effettivo di SelmaBipiemme Leasing, Spafid, MBCredit Solutions, Mediobanca Innovation Services ha venduto 70 mila azioni per un controvalore di circa 1,4 milioni di euro;, consigliere di Mediobanca Innovation Services, Compass, CMB RED e MB Speedup ha venduto 5.201 azioni per un controvalore di circa 105 mila euro.Per quanto riguarda i dirigenti strategici,, Group Chief Human Capital del gruppo, ha venduto 56.965 azioni per un controvalore di circa 1,15 milioni di euro, mentre, responsabile dell'Internal Audit, ha venduto 2.848 azioni per un controvalore di circa 57 mila euro.