Mediobanca, consiglieri e dirigenti del gruppo vendono azioni per 5,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Massicce vendite di azioni Mediobanca da parte di manager della banca e consiglieri delle società del gruppo all'indomani del successo dell'OPAS su piazzetta Cuccia che ha portato Banca Monte dei Paschi di Siena a detenere, per ora, il 62,3% del capitale. È quanto emerge da una serie di internal dealing diffusi dalla banca.

Nel dettaglio, nella giornata del 9 settembre: Massimo Bertolini, consigliere di Compass Banca, ha venduto 119.234 azioni per un controvalore di circa 2,4 milioni di euro; Francesco Carloni, consigliere di CMB e CMB RED, ha venduto 14 mila azioni per un controvalore di circa 286 mila euro; Stefano Vincenzi, consigliere di Mediobanca Premier e Group Legal & General Counsel del gruppo, ha venduto 4.600 azioni per un controvalore di circa 93 mila euro; Angelo Giovanni Campanini, consigliere di Mediobanca Innovation Services, ha venduto 1.850 azioni per un controvalore di circa 38 mila euro; Fabrizio Hugony, sindaco effettivo di SelmaBipiemme Leasing, Spafid, MBCredit Solutions, Mediobanca Innovation Services ha venduto 70 mila azioni per un controvalore di circa 1,4 milioni di euro; Marco Pozzi, consigliere di Mediobanca Innovation Services, Compass, CMB RED e MB Speedup ha venduto 5.201 azioni per un controvalore di circa 105 mila euro.

Per quanto riguarda i dirigenti strategici, Alexandra Virginia Young, Group Chief Human Capital del gruppo, ha venduto 56.965 azioni per un controvalore di circa 1,15 milioni di euro, mentre Giorgio Paleari, responsabile dell'Internal Audit, ha venduto 2.848 azioni per un controvalore di circa 57 mila euro.
