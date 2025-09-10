Milano 12:43
42.134 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:43
9.280 +0,40%
Francoforte 12:42
23.769 +0,21%

MeglioQuesto, Tribunale concede misure protettive fino al 3 gennaio 2026

Finanza
(Teleborsa) - MeglioQuesto, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato che, a fronte della richiesta avanzata in conformità alla delibera precedentemente assunta dal Consiglio di Amministrazione, il Tribunale di Milano ha concesso fino al prossimo 3 gennaio 2026 le misure protettive sul patrimonio delle società interessate al processo di ristrutturazione e ciò nelle more del deposito del ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di Gruppo.

Tale provvedimento mira a consentire di: finalizzare gli accordi con taluni creditori; far decorrere il termine di 90 giorni per l'espressione dell'assenso/dissenso dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti pubblici sulle proposte di transazione fiscale/contributiva presentate.
