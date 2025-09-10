MeglioQuesto, Tribunale concede misure protettive fino al 3 gennaio 2026

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato che, a fronte della richiesta avanzata in conformità alla delibera precedentemente assunta dal Consiglio di Amministrazione, ildelle società interessate al processo di ristrutturazione e ciò nelle more del deposito del ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti di Gruppo.Tale provvedimento mira a consentire di:; far decorrere il termine di 90 giorni per l'espressione dell'assenso/dissenso dell'Agenzia delle Entrate e degli altri enti pubblici sulle proposte di transazione fiscale/contributiva presentate.