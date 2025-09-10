Misitano & Stracuzzi, read across positivo da takeover su Treatt

(Teleborsa) - Gli analisti TP ICAP Midcap vedono un read-across (una correlazione) su Misitano & Stracuzzi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, dal fatto che lunedì la britannica Treatt
ha annunciato di aver accettato un'offerta in contanti da Natara, valutando il gruppo a 260 pence per azione (+16% rispetto alla chiusura di venerdì). Questa operazione "dimostra che, anche in un contesto indebolito dai downgrade delle guidance, il valore strategico dei player del settore degli ingredienti naturali rimane riconosciuto
", un termine di paragone rilevante per Misitano & Stracuzzi.
Oltre all'esercizio comparativo, la transazione fornisce un riferimento di valutazione del settore
che TP ICAP Midcap ritiene utile integrare nel quadro di riferimento per Misitano & Stracuzzi. Tuttavia, ritiene che debba essere letta con cautela: questo dato di mercato arriva in un contesto di profit warning, in cui i multipli sono gonfiati meccanicamente.
Misitano & Stracuzzi ribadisce la raccomandazione Buy
(TP invariato a 3,60 euro), considerando che la normalizzazione prevista a partire dal secondo semestre del 2026 e la ripresa prevista nel 2027 supportano il potenziale di ripresa del gruppo. Il titolo rimane, tuttavia, esposto alla volatilità dei costi degli agrumi e alla continua incertezza sui dazi statunitensi.