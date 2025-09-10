Misitano & Stracuzzi, read across positivo da takeover su Treatt

Misitano & Stracuzzi

Treatt

(Teleborsa) - Gli analisti TP ICAP Midcap vedono un read-across (una correlazione) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, dal fatto che lunedì la britannicaha annunciato di aver accettato un'offerta in contanti da Natara, valutando il gruppo a 260 pence per azione (+16% rispetto alla chiusura di venerdì). Questa operazione "dimostra che, anche in un contesto indebolito dai downgrade delle guidance, il", un termine di paragone rilevante per Misitano & Stracuzzi.Oltre all'esercizio comparativo, la transazione fornisce unche TP ICAP Midcap ritiene utile integrare nel quadro di riferimento per Misitano & Stracuzzi. Tuttavia, ritiene che debba essere letta con cautela: questo dato di mercato arriva in un contesto di profit warning, in cui i multipli sono gonfiati meccanicamente.Misitano & Stracuzzi(TP invariato a 3,60 euro), considerando che la normalizzazione prevista a partire dal secondo semestre del 2026 e la ripresa prevista nel 2027 supportano il potenziale di ripresa del gruppo. Il titolo rimane, tuttavia, esposto alla volatilità dei costi degli agrumi e alla continua incertezza sui dazi statunitensi.