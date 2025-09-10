Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 20:19
23.844 +0,02%
Dow Jones 20:19
45.461 -0,55%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: andamento rialzista per Baker Hughes Company

Migliori e peggiori
New York: andamento rialzista per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che avanza bene del 3,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Baker Hughes Company più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 47,49 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 45,87. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 44,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```