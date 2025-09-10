Milano 17:35
New York: Cadence Design Systems scende verso 321,6 USD

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che sviluppa software di progettazione per circuiti integrati e sistemi elettronici, che esibisce una perdita secca dell'8,69% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Cadence Design Systems rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 343,8 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 321,6. L'equilibrata forza rialzista di Cadence Design Systems è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 365,9.

