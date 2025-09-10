Milano 17:35
New York: netto calo registrato da Bio-Techne

New York: netto calo registrato da Bio-Techne
Pressione sul produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,56%.
