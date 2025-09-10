New York: sell-off per Synopsys

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori
, che passa di mano in perdita del 34,13%.
La tendenza ad una settimana di Synopsys
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Synopsys
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 421,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 461,3, mentre il primo supporto è stimato a 382,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)