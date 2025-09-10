Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:05
23.903 +0,27%
Dow Jones 18:05
45.508 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: sell-off per Synopsys

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software destinati ai produttori di semiconduttori, che passa di mano in perdita del 34,13%.

La tendenza ad una settimana di Synopsys è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Synopsys ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 421,8 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 461,3, mentre il primo supporto è stimato a 382,3.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
