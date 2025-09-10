PGIM, chiusura definitiva a 4,2 miliardi di dollari per fondo direct lending su middle market

Prudential Financial

(Teleborsa) -, il business di gestione patrimoniale globale della statunitense, ha annunciato la, il secondo fondo di private credit misto disponibile per gli investitori non affiliati nella sua gamma di direct lending per il segmento middle market. PSLO II ha chiuso condisponibile, diventando uno dei più grandi fondi di private credit per il middle market a oggi e riflettendo il forte sostegno di una solida base di investitori istituzionali a livello globale.PSLO II forniràa società delin Nord America, Europa e Australia. Il fondo ha raccolto impegni da un gruppo diversificato di investitori istituzionali, tra cui compagnie assicurative, fondi pensione e fondi sovrani. La strategia si concentra sull'ottenimento di rendimenti adeguati al rischio attraverso un portafoglio diversificato di prestiti senior concessi direttamente a emittenti detenuti da sponsor finanziari e non. Il fondo ha già iniziato a investire il capitale."Gran parte della crescita del direct lending negli ultimi anni è stata registrata nelle operazioni sostenute da sponsor finanziari - ha detto- Tuttavia, questo canale non è più sufficiente per raggiungere gli obiettivi di diversificazione e d’investimento adeguati per gli investitori. Solo negli Stati Uniti esistono circa 200.000 aziende nel segmento middle market, di cui appena circa 10.000 sono di proprietà di fondi di private equity. Ciò significa che oltre il 90% del mercato potenziale non è detenuto da fondi di private equity e altri sponsor finanziari. La nostra capacità di cogliere sia i canali sponsored che quelli non-sponsored è un elemento distintivo che è stato riconosciuto dai nostri investitori".