Milano 9:48
42.119 +0,26%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:48
9.264 +0,23%
23.852 +0,56%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Moncler

Seduta vivace oggi per l'azienda nota per i piumini, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
