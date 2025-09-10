Saipem, contratto offshore da 1,5 miliardi di dollari per sviluppo campo gas di Sakarya in Turchia

Saipem

(Teleborsa) -si è aggiudicata un nuovoper la terza fase del progetto di. Il valore del contratto ammonta a circaLa terza fase di sviluppo prevede una nuova unità di produzione galleggiante (FPU) dedicata, alimentata da 27 pozzi situati nei campi di Sakarya e Amasra, collegati con una nuova trunkline all’impianto a terra situato a Filyos, sulla costa turca del Mar Nero.Le attività assegnate a Saipem comprendono l’(EPCI) di(GEP) del diametro di 24 pollici, lunga circa 183 km che collega il giacimento offshore, ad una profondità massima di 2.200 metri, a Filyos. La durata complessiva del contratto è di, mentre ladalla nave posatubi Castorone di Saipem.Saipem ha completato con successo la prima fase del progetto di sviluppo del campo di Sakarya, assegnatole nel 2021, e sta ultimando le attività relative alla seconda fase aggiudicata nel 2023. Con la firma di questo nuovo contratto, la società consolida ulteriormente la propria presenza in Turchia e il suo coinvolgimento in un progetto strategico che contribuisce all’indipendenza energetica del Paese.