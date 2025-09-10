Unrae, Industriali in calo: -10,4% da inizio 2025

(Teleborsa) - Il– sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha effettuato unaA luglio il mercato dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 3,5 t segna una crescita,Le immatricolazioni totali raggiungono le 2.856 unità, contro le 2.604 dell’anno precedente. In forte aumento i veicoli leggeri da 3,51 a 6 t, che salgono da 89 a 137 unità, con una variazione positiva del 53,9%.I veicoli pesanti sopra le 16 t mostrano una crescita dell’11,3%, con 2.423 immatricolazioni contro le 2.177 del 2024. All’interno del segmento, i carri segnano un progresso significativo del 19,0%, passando da 900 a 1.071 unità, mentre i trattori stradali aumentano più moderatamente (+5,9%), da 1.277 a 1.352 unità.Ad agosto, invece, il mercato torna a segnare un calo,In crescita risultano i veicoli leggeri da 3,51 a 6 t, che aumentano del 47,7%, passando da 44 a 65 unità, così come i mezzi da 6,01 a 15,99 t, che con 162 unità migliorano la performance del mese del 2024 (+5,2%). Risultano invece in contrazione i veicoli oltre le 16 t, che scendono da 1.154 a 1.081 unità (-6,3%). In questo segmento i carri si mantengono in territorio positivo, con 513 immatricolazioni contro le 476 dell’anno precedente (+7,8%), mentre i trattori stradali registrano un marcato calo del 16,2%, passando da 678 a 568 unità.Dall’inizio dell’anno sono stati immatricolati 18.644 nuovi veicoli, in calo del 10,4% rispetto ai primi otto mesi del 2024, quando le registrazioni erano state 20.798. La flessione è ancora più marcata per i mezzi oltre le 16 tonnellate, che scendono del 10,8%:"I dati di fine agosto attestano laAd oggi, infatti, non risultano nell’Agenda del Governo misure di sostegno in grado di contribuire nel breve-medio termine a risollevare le sorti di un comparto strategico per l’economia del Paese. È motivo di rammarico, nonostante il suo comprovato contributo alla crescita del PIL nazionale", commenta"Ad aggravare la situazione – prosegue Starace –, che hanno generato aspettative nelle aziende di autotrasporto, a detrimento di una domanda già fortemente contratta"."Con l’approssimarsi delle interlocuzioni relative alla nuova Legge di Bilancio, auspichiamo che l’Esecutivo, pur nella consapevolezza delle ristrettezze delle risorse disponibili, individui misure concrete che restituiscano fiducia alle imprese.i – inspiegabilmente non rimesse in discussione a Bruxelles, a differenza di quanto accaduto per il comparto auto – rischiano di compromettere la stabilità delle Case costruttrici di veicoli pesanti e la propria competitività rispetto a Gruppi extraeuropei", conclude Starace.