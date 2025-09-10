Milano 9-set
42.008 0,00%
Nasdaq 9-set
23.840 +0,33%
Dow Jones 9-set
45.711 +0,43%
Londra 9-set
9.243 0,00%
Francoforte 9-set
23.718 0,00%

Usa, Corte Suprema accoglie l’appello sui dazi presentato dal presidente Trump

Economia, Finanza
Usa, Corte Suprema accoglie l’appello sui dazi presentato dal presidente Trump
(Teleborsa) - La Corte Suprema americana ha annunciato di aver accolto l’appello sui dazi presentato da Donald Trump e ha fissato un’udienza d’urgenza per novembre.

La questione da dirimere è la facoltà del presidente di imporre dazi ai partner commerciali degli Stati Uniti.

Il ricorso dovrebbe essere esaminato in tempi rapidi. La tempistica accelerata prevede che i giudici si riuniscano per la discussione orale nella prima settimana di novembre.

Una Corte d’Appello federale, con una decisione di 7 a 4, aveva giudicato illegittimo il ricorso del presidente Usa all’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) per giustificare i dazi.
Condividi
```