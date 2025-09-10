Usa, Corte Suprema accoglie l’appello sui dazi presentato dal presidente Trump

(Teleborsa) - Laamericana ha annunciato di aver accolto l’e ha fissato un’udienza d’urgenza per novembre.La questione da dirimere è laai partner commerciali degli Stati Uniti.Il ricorso dovrebbe essere esaminato in tempi rapidi. La tempistica accelerata prevede che i giudici si riuniscano per la discussione orale nella prima settimana di novembre.Una Corte d’Appello federale, con una decisione di 7 a 4, aveva giudicato illegittimo il ricorso del presidente Usa all’International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) per giustificare i dazi.