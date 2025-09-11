Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8637, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8671. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8625.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)