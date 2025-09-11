Milano 11:44
Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,01%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 147,207. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 147,795. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 147,005.


