Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un +0,01%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 147,207. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 147,795. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 147,005.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)