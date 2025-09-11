Anima, raccolta gestito (ex ramo I) da 325 milioni di euro ad agosto

Anima

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso il mese di2025 con una(ex deleghe assicurative ramo I) positiva per. Le masse in gestione totali sono pari a 207 miliardi di euro (208,2 miliardi includendo le masse amministrate)."La raccolta retail prosegue all'ottimo livello dell'anno scorso, sia attraverso i partner bancari che direttamente da parte di Kairos - ha commentato l'- La categoria istituzionale registra un risultato particolarmente importante grazie al conferimento di asset azionari globali da parte di una Fondazione, e al trasferimento a Castello della gestione di due comparti di fondi".