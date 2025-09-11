Anima, raccolta gestito (ex ramo I) da 325 milioni di euro ad agosto

(Teleborsa) - Anima
, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha chiuso il mese di agosto
2025 con una raccolta di risparmio gestito
(ex deleghe assicurative ramo I) positiva per 325 milioni di euro
. Le masse in gestione totali sono pari a 207 miliardi di euro (208,2 miliardi includendo le masse amministrate).
"La raccolta retail prosegue all'ottimo livello dell'anno scorso, sia attraverso i partner bancari che direttamente da parte di Kairos - ha commentato l'AD Alessandro Melzi d'Eril
- La categoria istituzionale registra un risultato particolarmente importante grazie al conferimento di asset azionari globali da parte di una Fondazione, e al trasferimento a Castello della gestione di due comparti di fondi".