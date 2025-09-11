Banca Monte Paschi ritrova appeal dopo successo OPAS Mediobanca

Montepaschi

(Teleborsa) -e diventa un titolo, che ha appena incrementato la partecipazione nell'Istituto senese, in seguito al successo dell'OPAS lanciata su Mediobanca.Dalle comunicazioni di internal dealing è emerso che il più grande asset manager al mondo ha unain Banca Monte dei Paschi di Siena. In occasione dell'assemblea per l'aumento di capitale, lo scorso mese di aprile, Blackrock si era presentata con una quota di appena lo 0,3% ed aveva votato contro la ricapitalizzazione funzionale all'OPS su Mediobanca.L'operazione di acquisto della partecipazione risale al 4 settembre 2025, data in cui ormai era chiaro che l'OPAS su Mediobanca era andata in porto e votata al successo, ed è. In particolare,, lo 0,548% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e l'1,289% sono "Contracts for Difference" senza data di scadenza.Frattanto,sulle azioni ordinarie di Mediobanca. Alla data dell'8 settembre, termine ultimo per aderire, contava complessivamente 506.633.074 richieste di adesione,. Si attende ora la riapertura dell'offerta, prevista dal 16 al 22 settembre.Negli ultimi giorni, secondo quanto emerge da una lunga serie di comunicazioni di internal dealing presentate alla Borsa, si sono registrate, al di fuori dell'OPAS. Fra i dirigenti strategici che hanno venduto le azioni, Alexandra Virginia Young, Group Chief Human Capital del gruppo, e Giorgio Paleari, responsabile dell'Internal Audit.e di questo dobbiamo prendere atto, non è un'opinione. Sappiamo che ci sarà una riapertura e per la nostra esperienza le riaperture in questi casi portano a un incremento della partecipazione che", ha affermato il direttore generale di Mediobanca,, in un messaggio ai dipendenti, aggiungendo "molti fondi che sono legati agli indici saranno costretti a ridurre la quota in Mediobanca" e "sarà difficile immaginare di tenere Mediobanca quotata con un flottante così piccolo".