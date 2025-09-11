BCE, Lagarde: processo disinflazionistico è terminato, siamo in buona posizione

(Teleborsa) - "Il processo disinflazionistico è terminato
, e mi riferisco alle cause dell'inflazione che abbiamo sperimentato negli ultimi trimestri. Quindi siamo ancora in una buona posizione, anche perché l'inflazione è dove volevamo che fosse". Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde
, nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di lasciare i tassi invariati
per la seconda riunione consecutiva.
"Continuiamo ad essere in una posizione buona
, ma non siamo su un percorso predeterminato", ha sottolineato, aggiungendo che "non voglio esagerare con l'accordo generale, ma abbiamo avuto una decisione all'unanimità
oggi sul lasciare i tassi invariati".
Lagarde ha evidenziato che "l'incertezza dalla situazione commerciale si è attenuata da giugno", ma "non si può dire che i rischi siano scomparsi
. Non si può dire che siamo a corto di sfide. Ci sono nuovi rischi. Probabilmente potrebbero essercene di nuovi. Potrebbero esserci nuove sfide, che rafforzano la nostra determinazione a prendere decisioni incontro dopo incontro".
Le nuove proiezioni
degli esperti della BCE tracciano un quadro dell'inflazione simile a quello dell'esercizio previsivo di giugno. Ne emerge che l'inflazione complessiva si collocherebbe in media al 2,1% nel 2025, all'1,7% nel 2026 e all'1,9% nel 2027 (vs stime precedenti di 2%, 1,6% e 2%).
Nel 2027 siamo a "un bel 1,9%, ma è davvero dovuto all'impatto del tasso di cambio
, con l'effetto simile che di solito ha, e questo è preso in considerazione nelle nostre proiezioni". In ogni caso, "abbiamo indicato molto chiaramente nella nostra strategia che una deviazione minima - se rimarrà minima e non durerà - non giustificherà necessariamente un movimento particolare".