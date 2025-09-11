Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:23
23.993 +0,60%
Dow Jones 20:23
46.091 +1,32%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

BCE: Moreno Zani, Tendercapital: "Serve una strategia europea per rafforzare competitività e fiducia dei mercati"

Economia
BCE: Moreno Zani, Tendercapital: "Serve una strategia europea per rafforzare competitività e fiducia dei mercati"
(Teleborsa) - “La conferma da parte della BCE dei tassi al 2% era ampiamente attesa e riflette un quadro di inflazione ormai vicino all’obiettivo di medio termine. Restiamo tuttavia in un contesto globale segnato da forte incertezza e volatilità, con tensioni geopolitiche, dazi e dinamiche valutarie che incidono sulla competitività delle imprese europee", ha dichiarato Moreno Zani, presidente di Tendercapital, in merito alla conferma dei tassi di interesse da parte della BCE.

In questo scenario "diventa decisivo guardare oltre la sola politica monetaria: come indicato dal Rapporto Draghi, serve un’azione sinergica tra governi nazionali e Unione Europea per rafforzare crescita, attraverso investimenti in innovazione, infrastrutture ed energia" aggiunge Zani.

E prosegue, "Sul fronte dei mercati finanziari manteniamo un approccio di prudenza e cauto ottimismo: l’instabilità richiede disciplina e visione di lungo periodo, ma porta con sé anche nuove opportunità per gli investitori attenti ai cambiamenti strutturali in atto".

"Come Tendercapital - conclude Zani - siamo convinti che un’Europa più integrata e proiettata al futuro possa garantire stabilità, creare opportunità e restituire fiducia ai mercati globali".
Condividi
```