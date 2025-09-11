BCE: Moreno Zani, Tendercapital: "Serve una strategia europea per rafforzare competitività e fiducia dei mercati"

(Teleborsa) - “La conferma da parte della BCE dei tassi al 2% erae riflette un quadro di inflazione ormai vicino all’obiettivo di medio termine. Restiamo tuttavia in un contesto globale segnato da forte incertezza e volatilità, con tensioni geopolitiche, dazi e dinamiche valutarie che incidono sulla competitività delle imprese europee", ha dichiarato, presidente di, in merito alla conferma dei tassi di interesse da parte della BCE.In questo scenario "diventa: come indicato dal Rapporto Draghi, serve un’tra governi nazionali e Unione Europea per rafforzare crescita, attraverso investimenti in innovazione, infrastrutture ed energia" aggiunge Zani.E prosegue, "Sul fronte dei mercati finanziari manteniamo un: l’instabilità richiede disciplina e visione di lungo periodo, ma porta con sé ancheper gliin atto"."Come Tendercapital - conclude Zani - siamo convinti che un’possa garantire, crearee restituireai mercati globali".