BCE, tassi fermi e prospettive di inflazione pressoché invariate. Il punto degli analisti

(Teleborsa) - Come ampiamente previsto da analisti e mercato, la(BCE) haI tassi di interesse sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale rimarranno invariati al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, rispettivamente.Francoforte ha spiegato che "l'inflazione si attesta attualmente intorno all'obiettivo di medio termine del 2% e la".Ledegli esperti della BCE tracciano un quadro dell'inflazione simile a quello dell'esercizio previsivo di giugno. Ne emerge che l'si collocherebbe in media al 2,1% nel 2025, all'1,7% nel 2026 e all'1,9% nel 2027 (vs stime precedenti di 2%, 1,6% e 2%); l'inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porterebbe in media al 2,4% nel 2025, all'1,9% nel 2026 e all'1,8% nel 2027 (vs stime precedenti di 2,4%, 1,9% e 1,9%).L'economia dovrebbedell'1,2% nel 2025, con una correzione al rialzo rispetto allo 0,9% atteso a giugno. La crescita prevista per il 2026 risulta ora lievemente inferiore, all'1,0%, mentre per il 2027 resta invariata, all'1,3%.Nella conferenza stampa che ha fatto seguito all'annuncio, la presidente della BCE, Christine Lagarde, riferendosi "alle cause dell'inflazione che abbiamo sperimentato negli ultimi trimestri" ha osservato che "il". Quindi "siamo ancora in una buona posizione, anche perché l'inflazione è dove volevamo che fosse"."Continuiamo ad essere in una posizione buona, ma non siamo su un percorso predeterminato", ha sottolineato, aggiungendo che "non voglio esagerare con l'accordo generale, ma abbiamo avuto una decisione all'unanimità oggi sul lasciare i tassi invariati".Lagarde, inoltre, ha evidenziato che "l'incertezza dalla situazione commerciale si è attenuata da giugno", ma ". Non si può dire che siamo a corto di sfide. Ci sono nuovi rischi. Probabilmente potrebbero essercene di nuovi. Potrebbero esserci nuove sfide, che rafforzano la nostra determinazione a prendere decisioni incontro dopo incontro".Konstantin Veit, Portfolio Manager diconcorda con "l'opinione prevalente dei membri del Consiglio direttivo" e ritiene che il "rischio per le prospettive di inflazione a medio termine rimanga sostanzialmente equilibrato". Ritiene inoltre che la BCE "intenda preservare lo spazio di manovra della politica convenzionale e miri a ridurre al minimo il rischio di dover invertire la rotta poco dopo aver raggiunto il tasso terminale". La valutazione della strategia per il 2025 "offre alla BCE un margine di manovra aggiuntivo, suggerendo una tolleranza leggermente superiore per deviazioni modeste dell'inflazione rispetto all'obiettivo". Sebbene PIMCO concordi con il mercato nel valutare "una certa probabilità di un ulteriore allentamento monetario, al fine di proteggere una proiezione “in linea con l'obiettivo” per il 2027", ritiene che vi sia "un'elevata possibilità che il ciclo di tagli sia già concluso all'attuale tasso di riferimento del 2%". Nel complesso, non ritiene che "la funzione di reazione della BCE sia orientata al fine tuning della politica monetaria e, nel nostro scenario di base, prevediamo un periodo prolungato di inazione sui tassi di riferimento".Secondo Sandra Rhouma, European Economist di, ad attirare l'attenzione sono le ultime proiezioni macroeconomiche: "pur rimanendo complessivamente in linea con quelle di giugno, c'è stata una revisione al ribasso sul tasso di crescita per il 2026, mentre si conferma che l’inflazione dovrebbe rimanere al di sotto del target sia per il 2026 sia per il 2027", commenta. E aggiunge che i "rischi al ribasso sull’inflazione sono sempre più evidenti e la BCE non potrà ignorare a lungo il discostamento, lieve ma persistente, dai target, con l’euro destinato a rafforzarsi, una crescita che rischia di deludere e flussi commerciali complessivamente disinflazionisti. I possibili fattori rialzisti, come la spesa infrastrutturale tedesca o eventuali shock climatici, restano troppo incerti per bilanciare il quadro". E conclude che, a suo avviso, 2la dichiarazione della Lagarde, secondo cui 'il processo di disinflazione è terminato', è una conclusione che potrebbe rivelarsi prematura e non troppo sorprendentemente smentibile nei prossimi mesi".Per Thomas Ross, Portfolio Manager di, "nessun fuoco d'artificio da Francoforte, ma il comparto reddito fisso si sta silenziosamente ricalibrando. La fiducia degli investitori dovrebbe essere sostenuta non solo dalla visione ottimistica della BCE sui rischi di ribasso per l'economia, ma anche dalla possibilità di un ulteriore taglio dei tassi per aggiungere ulteriore protezione e consolidare un contesto di bassa volatilità. A nostro avviso, le strategie volte a catturare il rendimento, come il credito cartolarizzato, il credito societario e le strategie di reddito multisettoriali, dovrebbero suscitare ulteriore interesse da parte degli investitori".Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst di, i mercati "hanno interpretato le dichiarazioni della Lagarde come restrittive, riducendo ulteriormente le aspettative di un ulteriore taglio dei tassi in futuro". A seguito di queste dichiarazioni, "si è verificato un modesto appiattimento della curva dei Bund. Considerando il posizionamento esteso, non possiamo escludere un ulteriore modesto appiattimento nel segmento 5-30 anni nel breve termine, ma riteniamo che, una volta che il taglio dei tassi sarà stato completamente scontato, la curva riprenderà a inclinarsi". Il quadro dei rischi suggerisce che "le curve rimarranno ripide o ulteriormente in crescita nel medio termine. Inoltre, l'impatto della riforma pensionistica olandese e l'aumento della spesa per la difesa continueranno a pesare sugli EGB a lungo termine". Detto questo, "se le prospettive economiche miglioreranno in linea con le nuove proiezioni della BCE, il fabbisogno di finanziamento potrebbe diminuire, riducendo il rischio che l'offerta diventi un catalizzatore significativo per eventuali eccessi nella parte lunga della curva. Con un equilibrio delicato, prevediamo comunque curve ripide nel 2026".