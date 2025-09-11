Borsa Italiana, in calo il controvalore degli scambi del 10/09/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 10/09/2025 è stato pari a 3,05 miliardi di euro, in ribasso (-6,04%), rispetto ai precedenti 3,25 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,48 miliardi.A fronte dei 667 titoli trattati sulla piazza milanese, 299 azioni hanno chiuso in calo, mentre 332 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 36 azioni del listino italiano.