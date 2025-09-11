Milano 10-set
42.060 0,00%
Nasdaq 10-set
23.849 +0,04%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 10-set
9.225 0,00%
Francoforte 10-set
23.633 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,99% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 44.271,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,99% alle 04:50
Spunto rialzista dello 0,99% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 44.271,92 punti.
Condividi
```