Club Med, volume di affari di oltre 1,1 miliardi nel primo semestre 2025

(Teleborsa) -ha raggiunto uncon unine con un andamento positivo in tutte le aree geografiche. Questa performance, alla base di un aumento del 17% dell’operating income dei Resort, dimostra la resilienza del modello Premium All Inclusive di Club Med in un periodo di perdurante incertezza globale.Il margine operativo, risultato netto ricorrente ed EBITDA ricorrente migliorano tutti anno su anno, in linea con le ambizioni strategiche di crescita della società.Il, a conferma della domanda costante per vacanze All Inclusive e della capacità dell’offerta “That’s L’Esprit Libre” di Club Med nel rispondere alle nuove aspettative dei clienti.L’(Average Daily Rate) cresce a 257€, +5% a tassi di cambio costanti, riflettendo la trasformazione del modello di business e la forte accelerazione della crescita nelle vacanze in montagna.Larispetto al primo semestre 2024. Club Med ha accolto 779.000 ospiti, stabile rispetto allo stesso periodo 2024.Nel primo semestre 2025, ladi Club Med (oltre il 30% del volume d’affari globale), seguita da Brasile e Stati Uniti., Presidente di Club Med, dichiara: "Club Med ha registrato una performance solida nel primo semestre, riflesso della buona esecuzione della strategia Premium All Inclusive e dell’instancabile impegno dei nostri team in tutto il mondo. Le, nonostante il contesto incerto, sostenuto da una forte domanda per le destinazioni di montagna e per esperienze di alto livello. Club Med è ben posizionata per proseguire una crescita sostenibile, supportata dai suoi 75 anni di storia, dall’innovazione nel digitale e nell’AI e da un’espansione globale controllata. Sono davvero entusiasta di collaborare con tutti i nostri team nel mondo per consolidare questo slancio e scrivere il prossimo capitolo della storia di successo di Club Med".