Cortina, Mancano 148 giorni dalle Olimpiadi: 16 nazioni per i Mondiali di spinta, in attesa dello Sliding Centre

(Teleborsa) - Cortina
torna al centro della scena sportiva internazionale, anche senza ghiaccio.
Come sottolinea una nota del MIT,
nel pistino di Fiames, vicino al futuro Villaggio olimpico e paralimpico, si svolge il Mondiale estivo di spinta di bob e skeleton
, con la partecipazione di 16 nazioni
. Un banco di prova che mette già in risalto il futuro Sliding Centre,
destinato a diventare simbolo dei Giochi del 2026.
La disciplina della spinta
, spiega sempre la nota del MIT, è decisiva per il risultato di una gara:
nei primi metri si determina gran parte della velocità, con gli atleti che lanciano a mani nude i mezzi su una pista artificiale senza ghiaccio. Fotocellule ai 15 e ai 50 metri registrano i tempi, premiando potenza, esplosività e sincronizzazione. Verranno assegnati titoli mondiali e italiani
nelle categorie bob a due maschile e femminile, bob a quattro maschile, monobob femminile e skeleton maschile e femminile. Sedici bandiere – dall’Italia alla Germania, dalla Francia alla Nigeria, fino a Taipei – colorano un evento che unisce tradizione alpina e respiro globale.
Un appuntamento, conclude la nota del MIT, che avvicina Cortina alle Olimpiadi del 2026
, quando la velocità della spinta troverà il suo compimento sul ghiaccio dello Sliding Centre, icona di sport, futuro e orgoglio nazionale.