De' Longhi corre in Borsa dopo promozione di Exane BNP Paribas

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari
per il titolo De' Longhi
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, dopo che gli analisti di Exane BNP Paribas
hanno migliorato la raccomandazione a "Outperform"
da "Neutral", con il target price alzato a 38 euro per azione dai precedenti 32 euro.De' Longhi si attesta a 30,44 euro, con un aumento del 3,82%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 30,91 e successiva a quota 31,67. Supporto a 30,15.