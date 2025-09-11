Milano 15:08
De' Longhi corre in Borsa dopo promozione di Exane BNP Paribas

Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per il titolo De' Longhi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, dopo che gli analisti di Exane BNP Paribas hanno migliorato la raccomandazione a "Outperform" da "Neutral", con il target price alzato a 38 euro per azione dai precedenti 32 euro.

De' Longhi si attesta a 30,44 euro, con un aumento del 3,82%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 30,91 e successiva a quota 31,67. Supporto a 30,15.

(Foto: Tyler Nix su Unsplash)
