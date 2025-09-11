Milano 11:47
Francoforte: movimento negativo per Nordex
(Teleborsa) - Sottotono Nordex, che passa di mano con un calo del 3,00%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Nordex, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 20,5 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 21,02. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 21,54.

