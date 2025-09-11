Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh

Hellofresh

(Teleborsa) - Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,15% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 7,591 Euro con prima area di resistenza vista a 7,763. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,483.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)