Geox avvia interventi per migliorare efficienza e sostenibilità modello operativo

(Teleborsa) - Geox rende noto di aver incontrato le organizzazioni sindacali e Confindustria Treviso. Durante la riunione, l’azienda ha illustrato alcune iniziative che intende porre in essere a supporto della esecuzione del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024. Tali iniziative prevedono la necessità di ristrutturare il modello operativo interno, al fine di migliorarne l’efficienza e la sostenibilità, con un’ottimizzazione dei costi fissi e una maggiore capacità di assorbimento di quest’ultimi.

Sulla base delle analisi preliminari svolte dal management si prevede la necessità di implementare un piano di ridimensionamento dei costi, che coinvolga anche le strutture all’estero, da attuarsi mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.

E' stata condivisa l’opportunità di proseguire le interlocuzioni al fine di definire soluzioni concordate, in grado di conciliare la tutela dei lavoratori con la sostenibilità delle attività del Gruppo in un complesso contesto di mercato.
