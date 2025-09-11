Geox avvia interventi per migliorare efficienza e sostenibilità modello operativo

(Teleborsa) - Geox
rende noto di aver incontrato le organizzazioni sindacali e Confindustria Treviso
. Durante la riunione, l’azienda ha illustrato alcune iniziative che intende porre in essere
a supporto della esecuzione del Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2024. Tali iniziative prevedono la necessità di ristrutturare il modello operativo interno
, al fine di migliorarne l’efficienza e la sostenibilità
, con un’ottimizzazione dei costi fissi e una maggiore capacità di assorbimento di quest’ultimi.
Sulla base delle analisi preliminari svolte dal management si prevede la necessità di implementare un piano di ridimensionamento dei costi
, che coinvolga anche le strutture all’estero
, da attuarsi mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento.
E' stata condivisa l’opportunità di proseguire le interlocuzioni
al fine di definire soluzioni concordate
, in grado di conciliare la tutela dei lavoratori con la sostenibilità delle attività del Gruppo in un complesso contesto di mercato.