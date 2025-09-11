Immobiliare in crescita: compravendite +8,1% nel secondo trimestre 2025

(Teleborsa) - Ilcontinua a rafforzarsi. Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, nel secondo trimestre 2025 lesono aumentate dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2024. La crescita interessa tutto il territorio nazionale, sia nei capoluoghi sia nei comuni minori.Leconfermano la tendenza positiva, con performance particolarmente brillanti a(+11,3%) e(+10%). Parallelamente, cresce anche il comparto delle: a livello nazionale i nuovi contratti di affitto residenziale segnano un incremento dell’1,5% su base annua.Segnali incoraggianti arrivano anche dal, che registra un aumento del 5% rispetto al secondo trimestre 2024. All’interno del comparto, gli immobili terziario-commerciali guidano la ripresa con un +6,2%. In dettaglio, le transazioni di negozi crescono del 6,1%, quelle di depositi commerciali del 5,1% e gli uffici del 4,2%.Molto positivo anche l’andamento degli, che segnano un balzo del 9,5%. Dopo un periodo di debolezza, torna a crescere anche il mercato dei terreni, con un incremento del 3,2% e oltre 37mila ettari compravenduti, circa 1.100 in più rispetto allo stesso trimestre del 2024. A trainare questo segmento sono soprattutto Sud e Isole.