IVS passa in perdita nel primo semestre, fatturato +5,2%

(Teleborsa) -, società che ha lasciato Piazza Affari lo scorso anno ed è attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, ha registrato un fatturato consolidato del 1° semestre 2025 pari a 390,7 milioni di euro, +5,2% rispetto ai 371,4 milioni del 1° semestre 2024.è pari a 51,6 milioni di euro, da circa 56,6 milioni di giugno 2024. L'consolidato è pari a 52,1 milioni di euro, rispetto a 57,5 milioni di giugno 2024. La riduzione della redditività operativa è interamente ascrivibile all'attività nel settore vending, dove ha inciso il forte aumento del costo del venduto, in particolare del caffè, solo in parte recuperato con i graduali aumenti di prezzo. Aumenta invece la redditività degli altri settori (Rivendita, Ho.re.ca. e Coin). Prosegue, invece, il miglioramento degli indici di efficienza operativa (KPI) nell'attività di vending già riscontrato nei precedenti trimestri.Ilconsolidato a giugno 2025 è pari a -2,9 milioni di euro (prima dei risultati attribuibili alle minoranze), da 4,9 milioni del giugno 2024. Il(prima del risultato attribuibile ai terzi), al netto quindi delle voci considerate eccezionali per loro natura e non ricorrenti, è pari a -0,9 milioni di euro, da 6 milioni del giugno 2024, ma al netto degli effetti contabili derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16 sull'operazione di sales & lease back effettuata a fine 2024 e 2025 sul compendio immobiliare, sarebbe stato di 1,8 milioni.Laè negativa per 479,3 milioni di euro (inclusi 119,1 milioni circa derivanti da contratti di affitto e leasingin base alle previsioni del principio IFRS 16, dovuti sia alle operazioni di sales and lease-back immobiliare effettuate a fine del 2024 edinizio del 2025, sia al rinnovo a lungo termine di importanti contratti commerciali, come quello presso le grandi stazioni ferroviarie italiane), rispetto a 441,5 milioni al 31 dicembre 2024 (con 88,8 milioni di effetti IFRS16)."In un contesto complesso, in tutta Europa, IVS Group continua sviluppare le sue attività, mantenendo buoni margini e cash-flow operativi, per quanto diluiti dall'ingresso in nuovi mercati, da un calo dei volumi e dall'aumento di costi specifici - hanno dettodi IVS Group - Lo scenario di mercato consente peraltro a IVS di crescere in termini relativi e di quote di mercato, mettendo a fattor comune, su una base più ampia, competenze, rete logistica e tecnica, elementi essenziali nella strategia di sviluppo del gruppo".