Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 19:30
24.416 -0,91%
Dow Jones 19:30
46.033 -0,23%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Borsa: Calo per il Nasdaq-100, in perdita dello 0,89% alle 19:30

Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 24.422,36 punti

Sottotono l'indice dei tecnologici USA che passa di mano con un ribasso dello 0,89% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 24.422,36 punti.
