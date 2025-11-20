Milano
17:35
42.918
+0,62%
Nasdaq
19:30
24.416
-0,91%
Dow Jones
19:30
46.033
-0,23%
Londra
17:35
9.528
+0,21%
Francoforte
17:35
23.279
+0,50%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 19.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Calo per il Nasdaq-100, in perdita dello 0,89% alle 19:30
Borsa: Calo per il Nasdaq-100, in perdita dello 0,89% alle 19:30
Il Nasdaq-100 continua gli scambi a 24.422,36 punti
In breve
,
Finanza
20 novembre 2025 - 19.30
Sottotono l'indice dei tecnologici USA che passa di mano con un ribasso dello 0,89% alle 19:30 e si muove in territorio negativo a 24.422,36 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,27% alle 19:30
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,84%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%
Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,34% alle 19:30
Argomenti trattati
USA
(435)
·
Nasdaq 100
(129)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,91%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,27% alle 19:30
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,43%
Borsa: Chiusura negativa per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,99%
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,13%
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,20%
Borsa: Sotto la parità il Nasdaq-100, in calo dello 0,28%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto