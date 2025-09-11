Kering corre a Parigi (+2,4%) dopo accordo su rinvio riassetto Valentino al 2029

Kering

(Teleborsa) -, dove mostra unin scia all'. Rinvio che si impone alla luce delle recentissime nomine diquale CEO del Gruppo del lusso francese Kering equale CEO della maison italiana Valentino. Nomine avvenute nel corso dell'estate ed effettive da settembre, che non hanno consentito ai due manager di fare i quadro della situazione.E così, con una brevissima nota, Kering ed il fondo Mayoola hanno comunicato ieri sera di aver "(inizialmente concluso al momento dell'acquisizione da parte di Kering di una partecipazione del 30% in Valentino nel 2023) e, più specificamente, il quadro dell'evoluzione dell'azionariato di Valentino. In base a questa modifica,".Mayhoola è in possesso di, per la vendita della, che sono orarispettivamente al 2028 e al 2029.per l'acquisizione della partecipazione di Mayhoola nel 2028 è. Tutte le altre disposizioni contrattuali relative alle opzioni rimangono invariate."Con l'apertura di un nuovo capitolo per Valentino con la nomina di Riccardo Bellini a CEO, Kering e Mayhoola confermano la loro partnership strategica per supportare lo sviluppo dell'iconica casa di lusso italiana e restano pienamente impegnati nel suo successo a lungo termine", conclude la nota cngiunta.