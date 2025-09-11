Kering corre a Parigi (+2,4%) dopo accordo su rinvio riassetto Valentino al 2029

(Teleborsa) - Brilla Kering alla Borsa di Parigi
, dove mostra un guadagno del 2,36%
in scia all'accordo con Mayoola, il fondo sovrano del Quatar, per il rinvio del riassetto di Valentino al 2029
. Rinvio che si impone alla luce delle recentissime nomine di Luca De Meo
quale CEO del Gruppo del lusso francese Kering e Riccardo Bellini
quale CEO della maison italiana Valentino. Nomine avvenute nel corso dell'estate ed effettive da settembre, che non hanno consentito ai due manager di fare i quadro della situazione.
E così, con una brevissima nota, Kering ed il fondo Mayoola hanno comunicato ieri sera di aver "concordato di modificare il loro patto parasociale
(inizialmente concluso al momento dell'acquisizione da parte di Kering di una partecipazione del 30% in Valentino nel 2023) e, più specificamente, il quadro dell'evoluzione dell'azionariato di Valentino. In base a questa modifica, l'attuale assetto proprietario della Maison Valentino non cambierà prima del 2028
".
Mayhoola è in possesso di opzioni put, esercitabili nel 2026 e nel 2027
, per la vendita della restante quota del 70% dii Valentino
, che sono ora posticipate
rispettivamente al 2028 e al 2029. Anche l'opzione call di Kering
per l'acquisizione della partecipazione di Mayhoola nel 2028 è posticipata al 2029
. Tutte le altre disposizioni contrattuali relative alle opzioni rimangono invariate.
"Con l'apertura di un nuovo capitolo per Valentino con la nomina di Riccardo Bellini a CEO, Kering e Mayhoola confermano la loro partnership strategica per supportare lo sviluppo dell'iconica casa di lusso italiana e restano pienamente impegnati nel suo successo a lungo termine", conclude la nota cngiunta.