Kroger migliora guidance dopo secondo trimestre sopra le attese

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha chiuso il2025, con untotale di 33,9 miliardi di dollari, rispetto ai 33,9 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente, che includevano 718 milioni di dollari derivanti dalle vendite di Kroger Specialty Pharmacy. Escludendo il carburante e Kroger Specialty Pharmacy, il fatturato è aumentato del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite comparabili senza carburante sono aumentate del 3,4%, rispetto alle stime degli analisti del 2,8% (secondo dati LSEG).Ilè stato del 22,5% delle vendite nel secondo trimestre, rispetto al 22,1% dello stesso periodo dell'anno precedente. Su base rettificata, Kroger ha1,04 dollari per azione nel trimestre, superando le stime degli analistti di 99 centesimi."Kroger ha registrato un altro trimestre di risultati positivi, a dimostrazione dei progressi chiari e misurabili che abbiamo compiuto sulle nostre priorità: semplificare la nostra organizzazione, migliorare l'esperienza del cliente e concentrarci sul lavoro che crea il massimo valore", ha detto ilL'aziendaper l'intero anno un aumento delle vendite comparabili tra il 2,7% e il 3,4%, rispetto alla precedente previsione di un aumento tra il 2,25% e il 3,25%. Kroger ha anche alzato la parte bassa della sua previsione di profitto annuale a 4,70 dollari da 4,60 dollari, mentre ha mantenuto la parte alta a 4,80 dollari.