L’IA rivoluziona la medicina: diagnosi e cure sempre più precoci e personalizzate





(Teleborsa) - L’intelligenza artificiale ha dato il via a una rivoluzione che ridefinisce i paradigmi della medicina contemporanea, offrendo soluzioni innovative per il miglioramento della qualità delle cure e dell’efficienza dei sistemi sanitari. Questo è stato il punto focale del congresso ‘’ che si è tenuto a Roma ed organizzato da, in collaborazione con Gemelli Isola – Ospedale Isola Tiberina, University of Central Florida College of Medicine, Sovaris AI e The Foundation for Gender-specific Medicine.“Spesso l’intelligenza artificiale viene vista come una minaccia che, in futuro, potrà arrivare a sostituire i medici stessi. - ha spiegato, Presidente di Fondazione Menarini - Le ricerche suggeriscono il contrario: non sarà l’intelligenza artificiale a sostituire gli specialisti, ma saranno gli specialisti che sanno far uso delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, a rimpiazzare chi non sarà in grado di sfruttare i vantaggi di questo strumento”.Gli aspetti umani dell’assistenza, come l’empatia, la compassione o il processo decisionale complesso, secondo il Presidente “sono fondamentali per una presa in carico olistica del paziente e ciò non potrà essere sostituito dall’IA. l’rafforzerà invece la pratica medica, consentendo agli specialisti di sfruttare la tecnologia per migliorare non solo l’assistenza clinica, ma anche la formazione continua di medici e studenti”.Dall’ECG alle radiografie, dalle tomografie computerizzate alle risonanze magnetiche. Ad oggi i sistemi di IA sono già in grado di analizzare nel dettaglio enormi quantità di immagini mediche, il tutto con una precisione paragonabile o superiore a quella dell’interpretazione umana identificando sottili anomalie, che potrebbero sfuggire all'occhio anche del clinico più esperto, supportando così il medico inSecondo Del Prato, l’intelligenza artificiale “si sta spingendo ancora più avanti, verso nuove frontiere: lo sviluppo dei gemelli digitali (), lo sviluppo di reti ad alta capacità potranno offrire l’integrazione delle varie specialità in una visione di precisione ma olistica oltre che permettere simulazioni di interventi complessi, di sistemi predittivi per la gestione di epidemie e pandemie e lo sviluppo di robot chirurgici autonomi”.Nella lotta alle malattie cardiovascolari, l’IA è ormai uno strumento di diagnosi e screening fondamentale, che, di fatto, sta rivoluzionando la cardiologia. Come spiega, membro del Comitato Scientifico di Fondazione Menarini, Professore di Cardiologia e Direttore del Centro di eccellenza di Scienze Cardiovascolari dell’Ospedale Gemelli-Isola di Roma, “si sta dimostrando un importante alleato degli specialisti, che aiuterà a diagnosticare sempre prima le, a prescrivere terapie migliori, a monitorare i pazienti a più alto rischio, riducendo costi e risorse e migliorando la tempestività delle cure, con un impatto diretto sulla sopravvivenza. Ad esempio, l’elettrocardiogramma, che un tempo serviva solo per leggere l’attività elettrica del cuore, grazie all’IA vive una seconda giovinezza e può rivelare dati sulla funzione cardiaca, cioè come il cuore si contrae, che prima richiedevano un ecocardiogramma”.“L’IA è utile anche nella stratificazione prognostica, per capire quali pazienti hanno maggiore probabilità di complicanze future. Permette infatti di integrare tutti iper determinare la probabilità di, considerando sia quelli tradizionali come, ad esempio, colesterolo LDL, ipertensione, fumo, diabete, sia i nuovi fattori di rischio su cui la ricerca si sta concentrando, quali nuovi lipidi dannosi, inquinamento, infezioni croniche, stress e isolamento sociale, per creare un quadro di rischio specifico e personale dell’individuo”, ha sottolineato il prof. Crea.