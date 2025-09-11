Lagarde (BCE): continueranno ad esserci venti contrari ma c'è stato buon primo semestre

(Teleborsa) - Nell'area euro nelle ultime settimane "i rischi per la crescita economica sono diventati più equilibrati
", ha affermato la presidente della BCE, Christine Lagarde
, nella conferenza stampa
al termine del Consiglio direttivo
. Come esempio ha citato il venir meno del rischio dell'adozione di rappresaglie da parte dell'Union europea ai dazi USA. "Mentre i recenti accordi hanno ridotto l'incertezza, un rinnovato peggioramento delle relazioni commerciali potrebbe minare ulteriormente le esportazioni e frenare investimenti e consumi", ha aggiunto.
Lagarde ha evidenziato che il secondo trimestre è stato "superiore a quanto previsto" e che l'economia dell'eurozona ha avuto "un buon primo semestre
".
"Sappiamo che ci sono venti contrari, e continueranno ad esserci
, ma vi ricordo che abbiamo rivisto al rialzo le nostre proiezioni di crescita per l'intero 2025, dallo 0,9 all'1,2% - ha spiegato - Ma ci saranno venti contrari. E questo si riflette nel leggero aggiustamento che abbiamo apportato. Per il 2026, abbiamo rivisto la crescita al ribasso dello 0,1%. E abbiamo lasciato invariato il 2027. E crediamo che ci sarà una crescita positiva, derivante dal reddito disponibile reale che le persone hanno e continueranno ad avere, grazie a un mercato del lavoro molto forte. Crediamo anche che i risparmi, che sono ancora molto elevati, probabilmente diminuiranno e che quindi contribuiranno a consumi aggiuntivi".
La presidente della BCE ha anche ricordato che "ci saranno investimenti significativi, soprattutto pubblici, da parte di quei paesi che vorranno aumentare la spesa militare e quella per le infrastrutture, il fondo per la ripresa e la resilienza continuerà a essere erogato fino alla fine del 2026 e le spese militari aumenteranno
".
Per quanto riguarda l'aspetto strutturale della politica economica, Lagarde ha mantenuto il suo linguaggio preoccupato. Oggi ha detto che è "cruciale" procedere "con urgenza" nel rafforzamento dell'economia dell'area euro
, pur lamentando il fatto che sia già passato un anno da quando Mario Draghi ha presentato le sue soluzioni.