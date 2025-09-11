Lagarde (BCE): mercati titoli di Stato eurozona sono ordinati e funzionano con buona liquidità

(Teleborsa) - "Non commento la situazione di un particolare paese e non sto limitando il giudizio a un paese in particolare, ma direi che sono fiduciosa che i responsabili politici, coloro che prendono le decisioni, prenderanno a cuore questo aspetto in un periodo di incertezza per ridurre l'incertezza il più possibile. Esiste un insieme di regole che è la governance fiscale, il quadro fiscale che è costituito dalle regole interne dei paesi europei e gli Stati membri devono rispettarlo, e sono sicura che tutti i governi, ovunque si trovino, vorranno operare sulla base di tale quadro fiscale
". Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde
, quando le è stato chiesto
un commento a quanto sta accadendo in Francia.
A un'altra domanda sul tema, ha replicato: "Non sto commentando nessun paese in particolare. Ma devo dire che monitoriamo sempre l'andamento del mercato. E i titoli di Stato dell'area euro sono ordinati e funzionano senza intoppi, con una buona liquidità
".
"Questo è ciò che vediamo, ma il nostro obiettivo è, come sapete, la stabilità dei prezzi, ma abbiamo bisogno di stabilità finanziaria
per questo - ha aggiunto - E questo richiede un meccanismo di trasmissione della politica monetaria ben funzionante. E crediamo di avere tutti gli strumenti necessari qualora tale trasmissione non si dimostrasse efficiente in tutta l'area".
Lagarde ha sostenuto che negli ultimi due anni gli spread si sono ristretti
e che esiste una "larghezza limitata" tra i titoli di Stato tedeschi e quelli degli altri stati membri.
Il Transmission Protection Instrument (TPI
), uno strumento della BCE creato nel 2022 per contrastare attacchi speculativi contro i titoli di stato europei, "non è stato discusso minimamente
nella nostra riunione", ha detto Lagarde.