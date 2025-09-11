Migranti, Meloni: calo degli sbarchi prova che è possibile costruire un paradigma nuovo





(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato che "il, attività criminale tra le più redditizie al mondo", è "una intollerabile forma moderna di schiavitù", che "nel 2024" ha "condotto allaoltresulle rotte migratorie", e "questo governo intende combatterla con ogni mezzo". Intervenendo alal centro congressi La Nuvola di Roma, in occasione del 160esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, Meloni ha aggiunto che "di fronte a questi numeri abbiamo una scelta sola: rassegnarci, oppure agire. E se vogliamo agire, che è la nostra scelta, quello che dobbiamo fare è mettere ancora più determinazione e impegno, anche con il coraggio di immaginare insieme"."I numeri incoraggianti che stiamo registrando in Italia e in Europa con ile la significativa riduzione dei morti e dei dispersi in mare sono la prova che il fenomeno può essere governato", ha però sottolineato. "Sono la prova che è possibile costruire un paradigma nuovo oltre ogni irragionevole e interessato approccio ideologico alla materia", ha affermato Meloni."Esiste un'alternativa concreta e realizzabile, che mette al primo posto la, combatte la mafia del mare e costruisce un modello di cooperazione e di sviluppo capace di affrontare le cause profonde della migrazione", ha spiegato la presidente del Consiglio.Meloni ha infine sostenuto che ilal traffico di migranti "è un'azione di sistema che sarebbe impossibile portare avanti senza le competenze e la professionalità delle nostre, che sanno distinguersi sia nell'attività di ricerca e soccorso in mare che nelle azioni di prevenzione e contrasto dei flussi irregolari". "Voglio davvero ringraziare la nostra Guardia costiera anche per questo", ha aggiunto.