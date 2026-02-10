Regno Unito, il Governo Starmer vacilla per il caso Mandelson e i mercati puniscono i Gilt

(Teleborsa) - La premiership diattraversa la sua fase più critica dopo l'esplosione del, legato alla pubblicazione degli "". I documenti, diffusi dal Dipartimento di Giustizia statunitense, hanno rivelato flussi di denaro e il possibile passaggio di informazioni riservate tra l'ex ambasciatore e Jeffrey Epstein nel biennio 2009-2010. Il contraccolpo politico è stato immediato: domenica si è dimesso il potente capo di gabinetto, dichiarando di assumersi la "piena responsabilità" per aver consigliato la nomina di Mandelson. A sole 24 ore di distanza, anche il capo della comunicazioneha lasciato l’incarico per "consentire la costruzione di un nuovo team a Downing Street". Nonostante la perdita di figure chiave, Starmer ha rassicurato lo staff: "Il Governo va avanti con fiducia".L’ha colpito immediatamente i. Alla riapertura dei mercati di lunedì, i rendimenti deisono saliti su tutta la curva: il tasso del decennale è balzato al 4,56%, toccando i massimi da novembre, mentre il bond a 30 anni è arrivato al 5,38%. Gli investitori temono che l’instabilità possa portare a un cambio di leadership con figure meno inclini al. Come osservato da Bloomberg, il mercato reagisce negativamente all'ipotesi di un addio di Starmer o della cancelliera, paventando un allentamento della disciplina di bilancio.In parallelo alla tensione sui bond, laha mostrato segni di cedimento, perdendo lo 0,3% contro l'euro e scambiando a 0,8703, vicino ai minimi di due settimane. Sulla valuta pesa non solo la crisi di Downing Street, ma anche la recente decisione della. Il board si è infatti spaccato con un sorprendente voto di scarto (5 a 4) per mantenere i. Questa divisione interna ha suggerito ai mercati una possibile svolta "dovish" nelle prossime riunioni, indebolendo ulteriormente l'appeal della divisa britannica rispetto alla moneta unica. Ilè rimasto debole, chiudendo la sessione in territorio negativo (-0,15%).Ilmette ora sotto i riflettori i prossimi appuntamenti economici e politici. L'a cinque anni prevista per martedì è considerata dagli analisti un vero e proprio "test dell'appetito degli investitori". L'attenzione rimane alta anche per i dati sulla crescita economica attesi per giovedì. Sul, il governo Starmer è atteso alla prova delledelnel collegio di Gorton e Denton, dove Verdi e Reform UK minacciano la supremazia laburista.