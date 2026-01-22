Contratto scuola, Anief invita a controllare regolarità cedolini di gennaio e arretrati

"Già da ieri è possibile controllare su NoiPA e scaricare il nuovo cedolino
di gennaio 2026 per tutti i lavoratori della scuola, aggiornato alla firma del contratto 22-24, quindi con gli aumenti tabellari
indicati nel nuovo contratto". E' quanto ricorda Stefano Cavallini
, Segretario generale Anief
.
"Già da una decina di giorni è possibile visionare
anche l'importo degli arretrati
. Stiamo attendendo di poter visionare anche il cedolino
relativo agli arretrati".
"Dopo numerose segnalazioni
- avverte il sindacalista - invitiamo tutti (i dipendenti della scuola, Ndr) a controllare entrambi i cedolini
perché ci siamo resi conto che alcuni sono irregolari
. Mancano voci relative all'aggiornamento del nuovo contratto per quanto riguarda lo stipendio, oppure c'è un importo più basso rispetto a quanto dovuto per gli arretrati".
Per questo motivo, l'Anief ha pubblicato online una guida
per controllare i cedolini. Cavallini invita anche i dipendenti della scuola a recarsi presso le strutture Anief
"per fare un controllo" e "per essere aggiornati su tutte le novità giurisprudenziali e tutte le vittorie ottenute dal sindacato negli ultimi mesi" in tema di precariato e su altri argomenti.
"