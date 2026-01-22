Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 18:16
25.538 +0,83%
Dow Jones 18:16
49.536 +0,94%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

Contratto scuola, Anief invita a controllare regolarità cedolini di gennaio e arretrati

Torna alla pagina dei Video
"Già da ieri è possibile controllare su NoiPA e scaricare il nuovo cedolino di gennaio 2026 per tutti i lavoratori della scuola, aggiornato alla firma del contratto 22-24, quindi con gli aumenti tabellari indicati nel nuovo contratto". E' quanto ricorda Stefano Cavallini, Segretario generale Anief.

"Già da una decina di giorni è possibile visionare anche l'importo degli arretrati. Stiamo attendendo di poter visionare anche il cedolino
relativo agli arretrati".

"Dopo numerose segnalazioni - avverte il sindacalista - invitiamo tutti (i dipendenti della scuola, Ndr) a controllare entrambi i cedolini
perché ci siamo resi conto che alcuni sono irregolari. Mancano voci relative all'aggiornamento del nuovo contratto per quanto riguarda lo stipendio, oppure c'è un importo più basso rispetto a quanto dovuto per gli arretrati".

Per questo motivo, l'Anief ha pubblicato online una guida per controllare i cedolini. Cavallini invita anche i dipendenti della scuola a recarsi presso le strutture Anief "per fare un controllo" e "per essere aggiornati su tutte le novità giurisprudenziali e tutte le vittorie ottenute dal sindacato negli ultimi mesi" in tema di precariato e su altri argomenti.
Condividi
"
Altri Video
```