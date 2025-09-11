Milano 17:19
Finanza, Consensus
Moltiply, Equita incrementa target price e conferma Buy
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 60 euro per azione (dai precedenti 58 euro) il target price su Moltiply Group (in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo dopo la conference call sulla semestrale.

Gli analisti scrivono che i risultati del secondo trimestre 2025 e le indicazioni della call supportano la visibilità di una crescita molto robusta anche nel secondo semestre. Di conseguenza hanno alzato leggermente le stime 2025-27 (+2% in media a livello di EBITDA, +5% a livello di EPS adj.), portando le crescite organiche del secondo semestre vicine a quelle del secondo trimestre. Hanno rivisto invece la NFP leggermente al ribasso (2025 a -450 milioni di euro da -426 milioni di euro) per includere la rivalutazione a FV delle put/call per minorities e l'acquisizione nel terzo trimestre della quota di minoranza di Euroservizi.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
